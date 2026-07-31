Gece yarısı atamaları Resmî Gazete'de: Birçok kurumda üst düzey değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Kamu kurumlarındaki üst düzey yönetici değişiklikleri, birçok bakanlık ve kuruluşta yapılan görevlendirmeleri kapsıyor.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİK

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Tolga Balcı görevinden alınırken, bu makama Atila Bedir atandı.

ADALET BAKANLIĞI VE ADLİ TIP KURUMU'NA ATAMALAR

Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt getirildi. Adli Tıp Kurumu bünyesinde ise çeşitli ihtisas kurullarına yeni üye atamaları gerçekleştirildi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Dr. Yasin Kavla, İç Hastalıkları Üyeliğine Doç. Dr. Cündüllah Torun, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim, Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı ve Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çok sayıda il müdürlüğüne yeni görevlendirmeler yapıldı. Seval Yılmaz Karaman İl Müdürlüğüne, Müslüm Ferdi Bozkurt Kilis İl Müdürlüğüne atanırken, Karaman İl Müdürlüğüne Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş getirildi. Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne ise Kuduret Gültaş görevlendirildi. Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınarak yerine Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen atandı. Malatya'ya Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ'a Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci, Erzincan'a Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Bilecik İl Müdürlüğüne ise Nejat İlhan getirildi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınarak yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde ise 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş'in yerine Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin'in yerine Hasan Acar görevlendirilirken, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu atandı.

(AA)