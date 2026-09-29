Fonzi Betül Sayan Erdoğan'ı ikna etmeye mi çalıştı? "En azından biraz ertelensin"

Fon skandalının patlamadığı sırada Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan ile beraber ABD'de olan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bir flaş iddia daha ortaya atıldı. Aktarılanlara göre 26 Eylül tarihinde patlayan fon skandalından 2 gün önce ABD'de olan Kaya, durumdan haberdardı.

"EN AZINDAN BİRAZ ERTELENSİN"

Haberi alınca morali bozulan Fatma Betül Sayan, o dakikadan sonra sürekli telefon ile görüşmeler yaptı. Kendisine bir çıkış yolu arayan Kaya'nın, red cevabını alınca “En azından biraz ertelensin" dediği, pazarlık yapmaya çalıştığı ve yine red cevabı alınca seyahatina devam etti.

MEHMET ŞİMŞEK'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Kaya'nın adının skandal ile anılmasının ardından istifa kararını duyuran isim olan Gazeteci Yiğit Uzun'un sunduğu iddiaya göre, Erdoğan ve heyeti ABD'den Türkiye'ye dönüş sırasında uçakta Mehmet Şimşek'i, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in masum olduğunu ve olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı noktasında ikna etmeye çalıştı.

Yiğit Uzun, dile getirdiği iddia şu şekilde:

"Fatma Betül Sayan Kaya,

Fon skandalında adınız 26 Eylül’de patladı. Patlamadan önce, 24 Eylül’de Sayın Erdoğan ile ABD heyetindeyken suratınızın çok kötü olduğu, sürekli telefonla konuştuğunuz ve kendinize bir telafi ve çıkış yolu aradığınız doğru mu?

Red cevabı gelince, “En azından biraz ertelensin.” dediğiniz ve bunun için pazarlık yapmaya çalıştığınız, bu da reddedilince çaresizce seyahate devam ettiğiniz doğru mu?"

"Fatma Betül Sayan Kaya, Sn. Erdoğan’ın uçağındayken, ABD heyetiyle dönüş sırasında Mehmet Şimşek’e Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in masum olduğunu ve olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını anlatıp kendisini ikna etmeye mi çalıştınız?"

İNTERNET SİTESİNDE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEMİŞ

Fatma Betül Sayan'a ait olan web sitesinde, 'görevden affedilmesi'nin yer almadığı görüldü. Sitede Kaya için halen AKP Genel Başkan Yardımcısı tanımının yer aldığı görüldü.

Öte yandan web sitesinde yer alan biyografi kısmında da halen AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu yer alıyor.