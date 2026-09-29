Fonları denetleyen 'bağımsız' şirket... Başkanı Bilal Erdoğan'la yönetimde, vekili AKP adayı

Borsa İstanbul'u sarsan ve 455 bin 758 yatırımcının işlem yaptığı 131 fonun kapatılmasıyla sonuçlanan soruşturmada, kilit durumdaki Pusula Portföy'ü denetleyen bağımsız denetim şirketinin yöneticilerinin doğrudan AKP ile bağlantılı olduğu belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklanan şirketin denetim mekanizmasının tepesindeki isimlerin, iktidar partisindeki görevleri ve Darülaceze yönetiminde Bilal Erdoğan ile birlikte yer almaları kayıtlara yansıdı.

"BAĞIMSIZ" DENETİMDEKİ SİYASİ AĞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararıyla 131 fonun işleme kapatılıp tasfiye edilmesi, 455 bini aşkın vatandaşı doğrudan etkiledi. Soruşturmanın merkezinde yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın 15 Eylül'de tutuklandığı Pusula Portföy'ün mali denetimini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarına göre Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi yürüttü.

Bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren Aksis'in tepe yönetiminin iktidar partisi ve kamu bürokrasisiyle olan doğrudan bağı, mali denetim sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

BİLAL ERDOĞAN İLE AYNI MECLİSTE: AKSİS YÖNETİMİNDEN DARÜLACEZE'YE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Pusula Portföy'ü denetleyen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Yaşar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Yaşar, Darülaceze İdare Meclisi çatısı altında şu isimlerle birlikte çalışıyor:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı,

- 10 yıl boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerini kaybeden AKP'li Hilmi Türkmen,

- İkinci Abdülhamid'in dördüncü kuşaktan torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu.

Tayyip Yaşar'ın siyasi ilişkileri aile törenlerine de yansıdı. Yaşar'ın oğlunun nikahını AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kıyarken; nikah şahitliklerini dönemin AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu ile dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı.

DENETİM ŞİRKETİ BAŞKAN VEKİLİ AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Denetim şirketinin ikinci isminin de doğrudan siyasi geçmişi bulunuyor. Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan Ünlüsan; AKP bünyesinde Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevlerini yürüttü. Ünlüsan, 2018 genel seçimlerinde ise AKP'den İstanbul birinci bölge milletvekili aday adayı oldu.

BORSADA YÜZDE 6 KAYIP, ACİL MÜDAHALE VE 131 FONA TASFİYE

Kriz, 16 Eylül Çarşamba günü BIST 100 endeksinde yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşle görünür hale geldi. Ertesi sabah Finansal İstikrar Komitesi acil toplantı yaparak duruma müdahale etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı sonrasında, sorunun "sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasının ardından SPK; aralarında Pusula'nın da bulunduğu Tera, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin fonlarını tasfiye etme ve kontrol altındaki 131 fonu işleme kapatma kararı aldı. SPK, etkilenen toplam tekil yatırımcı sayısını 455 bin 758 olarak duyurdu.

DOKUZ ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE İKİ ÖZEL JETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli süreç kapsamında finans şirketlerinin üst düzey yöneticileri tutuklandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan dokuz isim şunlar oldu:

- Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız,

- Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan,

- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen,

- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin,

- Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin,

- Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk,

- Namık Kemal Gökalp,

- Altunç Kumova,

- İbrahim Bekçi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin hava taşıtlarına da el konuldu. Pusula Portföy'ün sahibi Muhammed Yarız'a ait TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 tipi özel jet ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi özel jete el koyma kararı uygulandı.