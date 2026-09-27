Fon skandalında siyasi bağlantı tartışmasını milyonlar gördü: AKP'ye 10 maddede gerçeği sundu

DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, fon skandalının ardından sosyal medya hesabından, "Ak Parti ve Külliye bağlantılı kurumların listesini çıkartın. Temiz bir kurum çıkmaz bu işten. Her kurum bir yoluyla bu dolandırıcılığa bulaşmış. Tam olarak bir “hepiniz oradaydınız” durumu." şeklinde bir paylaşım yaptı.

AKP'Lİ ESKİ VEKİL: OLMADI SAYIN VEKİLİM.. LÜTFEN GENELLEME YAPMAYIN...

Ekmen'in gönderisinin ardından AKP'de 22, 23 ve 24. dönemlerde İstanbul Milletvekilliği yapan Halide İncekara "Olmadı Sayın vekilim olmadı..herkes orada değil,ve değildi.. suç işleyenin nüfus kullananın ,iddialarınızın muhatabını bulun ve lütfen isimlerini yazın genelleme yapmayın .." yanıtını verdi.

10 MADDE SIRALADI: NORMAL VATANDAŞ OLSANIZ SİZ NE DÜŞÜNÜRDÜNÜZ?

İncekara'nın 'olmadı sayın vekilim' tweetinden sonra DEVA Partili Ekmen, 10 madde sıraladı. Milyonları aşan bir görüntülenme alan açıklamada Tera Holding yönetim kurulu başkanı TÜGVA‘da olmasından ve bu ismin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde özel konuk olarak ağırlanması örnek gösterildi.

Öte yandan yine TERA'nın yönetim kurulu üyeleri arasında iki cumhurbaşkanlığı üst kurulu üyesi ve bir cumhurbaşkanlığı danışmanı olduğu, iktidar medyasında TERA lehine sayısız haber yapılması, BDDK'nın TERA'ya verdiği jet izinleri örnek gösterdi.

10 maddelik liste 1.2 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Ekmen'in sıraladığı ve "Siz normal vatandaş olsanız böyle bir tabloda ne düşünürdünüz? Küçük yatırımcı aldandı mı? Aldatıldı mı?" sorusunu sorduğu 10 madde de şu şekilde oldu:



1- Tera Holding yönetim kurulu başkanı TÜGVA‘da ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde özel konuk olarak ağırlanıyor.

2- Tera holding’in ve şirketlerin yönetim kurulu üyeleri arasında iki cumhurbaşkanlığı üst kurulu üyesi ve bir cumhurbaşkanlığı danışmanı var.

3- Tera holding’in sayısız olumlu haberi Anadolu ajansı’nda ve A Haber‘de yapılıyor.

4- Tera Holding yönetim kurulu üyelerinden biri Sabah gazetesinde yazar.

5- Tera Holding kendisini denetlemekle sorumlu Sermaye Piyasası Kurulunun kongresinde sponsor oluyor.

6- Son bir yılda BDDK, Tera Holding ve katılım evim’e banka kurma izni veriyor.

7- Bir çok şirket satın alması Rekabet Kurumunda aylarca beklerken Tera holding’in satın almaları hızla onaylanıyor.

8- Tutuklu Tera Holding yönetim kurulu üyelerinden biri eski başbakanlık müşaviri.

9- Tera Holding aleyhine yazı yazan aynı gece gözaltına alınıyor.

10- Tera Holding hakkında yapılan paylaşımlara 1 saat içinde yasak geliyor.