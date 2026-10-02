Fenerbahçe Adası ve marina planının detayları belli oldu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde, NATA Holding tarafından projelendirilen ve Fenerbahçe markası kullanılarak kamuoyuna duyurulan "Cove 1907" adlı gayrimenkul projesinde inşaat faaliyetleri başladı.

Toplam 586 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde hayata geçirilen proje; deniz turizmi, konaklama ve konut alanlarını kapsayan karma bir yapıdan oluşuyor.

500 YATLIK MARİNA VE 1907 KONUT İNŞA EDİLECEK

Projenin teknik detaylarına göre, alanda deniz araçları için 500 yat bağlama kapasitesine sahip modern bir marina kurulacak. Marinaya ek olarak bölgeye iki adet otel ve kulübün kuruluş yılını simgeleyen 1.907 adet konut inşa edilecek.

Ayrıca proje sahası içerisinde yer alan doğal adanın adının "Fenerbahçe Adası" olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.

KULÜP YATIRIMCI MI? FİNANSAL MODELİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Tanıtımlarda Fenerbahçe isminin öne çıkması kamuoyunda kulübün projeye doğrudan kaynak aktardığı algısını oluştursa da finansal yapının farklı işlediği bildirildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede kulübün mali risk almadığını vurguladı.

Tanık’ın paylaştığı bilgilere göre:

Fenerbahçe Spor Kulübü projeye herhangi bir özsermaye koymayacak.

Proje için herhangi bir banka kredisi kullanılmayacak.

Kulüp, inşaatın tamamlanması ya da konutların satışına dair herhangi bir ticari risk üstlenmeyecek.

Projenin geliştirme, finansman temini, inşaat ve satış operasyonlarının tamamı NATA Holding tarafından yürütülecek. Fenerbahçe ise marka haklarının kullanımı ve iletişim desteği karşılığında, projeden elde edilecek satış ve tahsilat oranlarına göre belirlenen geliri kasasına koyacak.

PROJE ALANINDAKİ PARSELLER İÇİN DAHA ÖNCE İPTAL KARARI VERİLMİŞTİ

Projenin hayata geçirildiği bölgenin geçmişteki imar geçmişine dair İasos Mahalle Meclisi Derneği tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Derneğin aktardığı bilgilere göre, Kıyıkışlacık Mahallesi sınırlarında yer alan 367 ada; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerin deniz cephesi daha önce farklı bir projeyle gündeme gelmişti.

Söz konusu parseller için geçmişte "Yakamoz Yat Limanı ve Çekek Yeri" amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yargıya taşınmıştı. Açılan dava sonucunda Muğla 3. İdare Mahkemesi, hazırlanan bilirkişi raporunu dikkate alarak planların hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar vermişti.