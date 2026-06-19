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Halk TV Türkiye Fatura borcunu isteyen site yöneticisini bıçaklayıp kaçtı: Her yerde aranıyor!

Fatura borcunu isteyen site yöneticisini bıçaklayıp kaçtı: Her yerde aranıyor!

Kayseri'de bir site yöneticisi, iddiaya göre fatura borcunu ödemeden ayrılan eski apartman görevlisi tarafından bıçaklandı. Yaralama sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

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Fatura borcunu isteyen site yöneticisini bıçaklayıp kaçtı: Her yerde aranıyor!

Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, kaldığı konuttan borçlarını ödemeden ayrıldığı iddia edilen eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FATURA BORCU TARTIŞMASI ÇIKTI

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan 43 yaşındaki M.Ü. ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı iddia edilen ve ismi henüz bilinmeyen eski apartman görevlisi, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Fatura borcunu isteyen site yöneticisini bıçaklayıp kaçtı: Her yerde aranıyor! - Resim : 1

BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada eski apartman görevlisi, site yöneticisi M.Ü'yü bıçakla yaraladı. Şüpheli , saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan site yöneticisi M.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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