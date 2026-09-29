Fatma Betül Sayan suskunluğunu sadece 'özel jet' için bozabildi!

Fon vurgununun baş aktörlerinden olan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki skandal iddialardan biri de geçen yıl Muhammed Yarız’ın jetiyle hacca gittiği üzerineydi. Kaya, hakkındaki vurgun iddiaları hakkında hala suskunluğunu korurken sadece 'özel jet' hakkında açıklama yaptı.

SUSKUNLUĞUNU SADECE ÖZEL JET İÇİN BOZDU! "TARİFELİ SEFER İLE GİTTİM"

Fatma Betül Sayan Kaya, Nagehan Alçı'ya geçen sene hacca gitmek için THY'den aldığı uçak biletini yolladı. Kaya, kendisine 'Muhammed Yarız'ın özel jeti ile mi gittiniz?" sorusunun sorulması üzerine 19 Haziran 2025 tarihli biletinin ekran görüntüsünü yollayıp, "Tamamen iftira. THY'nin tarifeli seferi ile gittim" dedi.

"BU YETERLİ DEĞİL Mİ?"

"Kanıtlayabilir misiniz?" sorusuna "Bileti yollayacağım" diyen Kaya, ekran görüntüsünü atmasının ardından "Bu yeterli değil mi?" dedi.

SKANDALLAR ZİNCİRİNDEN SADECE BİRİ

Fon vurgununun baş aktörlerinden olan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın geçen yıl Muhammed Yarız’ın jetiyle hacca gittiği öne sürülmüştü. TİP Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından, “Fatma Betül Sayan Kaya, hac ziyaretinde kusursuz bir şekilde, riyadan uzak, sünnete uygun yapılan ve Allah tarafından kabul edilen hac ibadeti anlamına gelen ‘Haccımız mebrur olsun’ dilemiş. Kuyruk numarası TC-YRZ olan özel jetle gidildiyse o hac ibadeti mebrur olur mu?” diye yazmış ve skandal iddiayı gündeme getirmişti.