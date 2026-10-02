Gazeteci Fatih Ergin’den Silivri Cezaevi’nden mesaj: Elbette bugünler geçecek

Gazeteci Fatih Ergin Ergenekon ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Fatih Ergin, Silivri 1 Nolu Cezaevi’nden mesaj gönderdi. Ergin’in mesajını avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik paylaştı.

“FATİH’İ UNUTTURMAYIN”

Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, yaptığı paylaşımda, “Sizlere Silivri 1 Nolu cezaevinden Fatih Ergin’den selam getirdim. Sürecin takipçisiyiz. Fatih’i unutturmayın. Gazetecilik suç olamaz” ifadelerini kullandı.

“HALKIN HABER ALMA HAKKI İÇİN ÇALIŞTIM”

Fatih Ergin mesajında, “Halkın parasıyla fon vurgunu yapmadım. Halkın haber alma hakkı ve gerçekleri öğrenmesi için çalıştım” dedi.

“BUGÜNLER GEÇECEK”

Hukukun işlemediğini savunduğu bir süreçle hapse atıldığını belirten Ergin, “Hiç sorun değil. Elbette bugünler geçecek” ifadelerini kullanarak “Destek olan, yanımda dağ gibi duran herkese selam ve sevgiler” dedi.

Fatih Ergin’in mesajı şöyle:

Halkın parasıyla fon vurgunu yapmadım.

Halkın haber alma hakkı ve gerçekleri öğrenmesi için çalıştım.

Hukuku işlemeyen bir süreçle hapse atıldım. Hiç sorun değil. Elbette bugünler geçecek.

Destek olan, yanımda dağ gibi duran herkese selam ve sevgiler

Fatih Ergin

30.09.2026

Silivri

1 Nolu Cezaevi