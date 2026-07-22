Esenyurt'ta 16'ncı kattan düşen Yıldız Biga'da toprağa verildi
16'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitenin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşıyla birlikte bulunduğu 16'ncı kattaki daireden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında Yıldız'ın dairede arkadaşlarıyla tartıştığı ve tartışmanın ardından 16'ncı kattan düştüğü iddia edilirken, evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
BİGA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Emirhan Yıldız için Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy mezarlığı önünde gerçekleştirilen törene Yıldız'ın ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emirhan Yıldız'ın cenazesi, Havdan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.