Esenler’de tartışma kanlı bitti: 3 kişi ağır yaralandı

Esenler’de bir evde çıkan tartışma sırasında S.K. (45) tarafından silahla ateş açılması sonucu 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Tuna Mahallesi 667. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.K. silahını çıkararak 3 kişiye ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahla yaralandıkları belirlenen 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan S.K.’nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte aynı mahallede yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)