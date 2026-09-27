Erdoğan'dan fon toplantısı: 1 milyon liraya kadar parası olanlar için talimat iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturması devam ediyor. Yargı sürecinin işlediği bu dönemde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcıların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi amacıyla ilgili kurumlara doğrudan talimat verdiği öne sürüldü.

1 MİLYON TL SINIRI MASADA

Söz konusu iddiayı, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör gündeme taşıdı. Güngör, Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe’de bir ekonomi zirvesi yapıldığını ve toplantıda küçük yatırımcının durumunun öncelikli olarak ele alındığını kaydetti.

Gelişmeleri aktaran Dilek Güngör, masadaki formüle ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Önceki gün ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandı. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan bütün kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. Toplantıdaki ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..."

MKK VE TAKASBANK KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma ve ödeme planı kapsamında bürokrasinin yürüttüğü teknik çalışmalar da hız kazandı. Güngör, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank kayıtlarının ilgili bankalara resmi olarak iletildiğini açıkladı. Bu çerçevede bankalar ve yetkili kurumlar; yatırımcıların paylarını, hesap hareketlerini ve sistemde gerçekleşmemiş olarak bekleyen emirlerini tek tek karşılaştırarak eşleştirmeye başladı.

KRİTİK GÜN SALI: YOL HARİTASI İLAN EDİLECEK

Dolmabahçe'de gerçekleştirilen ilk temasın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Fon krizine takılan para piyasası fonu yatırımcıları ile 1 milyon TL’ye kadar birikimi bloke olan yurttaşların durumunun, Salı günü planlanan ikinci toplantıda kesinleşmesi bekleniyor. Gazeteci Güngör, Salı günü gerçekleştirilecek bu toplantının ardından sürecin nasıl işleyeceğini gösteren resmi yol haritasının kamuoyuna ve ilgililere daha net bir biçimde sunulacağını ifade etti.