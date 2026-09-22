Erdoğan ve Gürlek ABD'de yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde yatırımcılara seslendi.

"Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır." diyen Erdoğan, "Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE GELİN' ÇAĞRISI YAPTI

Erdoğan konuşmasında yatırımcıları Türkiye'de iş yapmaya, işlerini Türkiye'den yönetmeye davet etti:

Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.

YATIRIM YAPANLAR İÇİN VERGİ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ SÖYLEDİ

Erdoğan, yatırımcılar için Kurumlar Vergisi'ni yüzde 25'ten yüzde 12.5'e indirdiklerini hatırlattı.

"Ülkemizde yatırım yapanlar için Kurumlar Vergisi'ni yüzde 25'ten, yüzde 12,5'e indirdik. İstanbul Finans Merkezi'yle belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları Kurumlar Vergisi'nden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık."

HAMDİ ULUKAYA'YA SESLENDİ: SENİ BEKLİYORUZ

Erdoğan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin sponsoru olan Chobani'nin sahibi olan Türk yatırımcı Hamdi Ulukaya'ya yönelik, "Hamdi, seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: TÜRKİYE HUKUK ALANINDA EN GÜVENİLİR ÜLKE

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuşan Adalet Bakanı Gürlek de Türkiye'nin hukuk alanında en güvenilir ülke olduğunu öne sürüp yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

İş insanlarının bazı spekülasyonlar nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmasının engellendiğini gördüklerini ileri süren Gürlek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke." ifadesini kullandı.

İş dünyasında bazı ticari davaların makul sürede bitmediği yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Gürlek, iş insanları ile yaptığı görüşmelerde gelen bu talepleri çok önemsediklerini ve 12. yargı paketinde ilgili davaların hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gürlek, iş insanlarının vakitlerini adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini kaydederek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Gürlek, yatırımcılar konusunda da yeni düzenlemeler yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle şu an dünyada yaşanan büyük bir savaş krizi var. Bu savaş krizinden dolayı sermayenin ülkemize rahat girişi ve aynı zamanda yatırımcının, girişimcinin de Türkiye'ye geldiği zaman özellikle hukuk alanında zorlanmaması için bir kısım düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle iş adamlarımızın rahatça hukuk öngörülebilirliği, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'de yatırım yapması için Adalet Bakanlığı olarak elimizden geldiğince yeni sistemde düzenlemeler konusunda çalışıyoruz." (AA)