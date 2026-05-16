Erdoğan işareti çaktı cemaat fırsatı kaçırmadı: Cümbür cemaat yönetime daldılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası Programı’nda yaptığı konuşmada vakıf kültürünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirterek, "Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ, ERENKÖY CEMAATİ HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamaların ardından, Erenköy Cemaati bağlantılı yeni bir vakıf kurulması dikkat çekti. 30’dan fazla ülkede 135 eğitim kurumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı bünyesinde faaliyet göstereceği belirtilen Hacaloğlu Vakfı’nın, “inançlı ve kültürel açıdan donanımlı gençler yetiştirme” amacıyla oluşturulduğu ifade edildi.

KURUCULAR ARASINDA KAMU BANKASI YÖNETİCİSİ DE VAR

Kamusal alanın ve gençliğin dini yapılar eliyle şekillendirilmesine yönelik eleştiriler sürerken, Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, 2 milyon TL mal varlığıyla kurulan vakfın kurucuları arasında Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ile ailesi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf senedinde, cemaat bağlantılı yönetim kadrosunun "aile boyu" isimlerden oluşması dikkat çekti.

Kurucular arasında Öztürk Oran, eşi Birsen Oran, kızları Nafiye Burcu Misilli ile Rabia Oran Tapar’ın olduğu görüldü. Yönetim kurulunda ise damat Mehmet Misilli’nin de yer aldığı görüldü.

Özellikle gençlerin dini vakıflar üzerinden yönlendirilmesinin, Türkiye’deki cemaat ve tarikatların gücünü artıracağı yönündeki tartışmalar kamuoyunda yeniden alevlendi.