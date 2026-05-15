Diyanet'te sahte diplomalı müftü krizi 6 kişiye uzandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülen "sahte diploma" soruşturması sonucunda, aralarında bir ilçe müftüsünün de bulunduğu 6 görevli meslekten ihraç edildi. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tespitleri doğrultusunda alınan ihraç kararlarının yanı sıra, söz konusu isimlerin görev süresince aldıkları maaşların faiziyle geri tahsil edilmesi için adli süreç başlatıldı.

DİYANET'TE SAHTE DİPLOMALI MÜFTÜ KRİZİ 6 KİŞİYE UZANDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun başlattığı soruşturma, çarpıcı ihraç kararlarıyla sonuçlandı.

Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda; Atama Yer Değiştirme (AYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararlarıyla 6 personelin kurumla ilişiği kesildi. Sahte diploma ile atandıkları belirlenen müftü ve diğer 5 görevlinin, kamuda çalıştıkları süre boyunca aldıkları tüm maaşların yasal faiziyle birlikte hazineye geri ödenmesi talep edildi.

Tespit edilen usulsüzlükler yargıya taşınırken, kurum içinden soruşturmanın daha da genişletilmesi yönünde sesler yükselmeye başladı.

YURT DIŞI TAHSİLİ VE CEMAAT KURSLARI MERCEK ALTINDA

Skandala ilişkin değerlendirmelerde bulunan başkanlık kaynakları, özellikle cemaat kurslarından gelenlerin ve yurt dışında dini eğitim görenlerin diplomalarının titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar, “Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'da dini tahsil alanların hem geçmişlerinin hem de diplomalarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Kopyayla elde edilen kazanca helal derseniz FETÖ'yü ve soru çalanları aklamış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndaki kritik dosyaların bekletilmeden imzalanması gerektiği, aksi takdirde yöneticilerin de bu sorumluluğa ortak olacağı savunuldu.

"TORPİLLİ MAAŞ HELALDİR" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Diploma ve liyakat tartışmaları sürerken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un Diyanet TV’de yaptığı açıklamalar da kamuoyunda tepki çekti.

Bozkurt, torpil ve kopya ile işe girmeyi "haksız kazanım" olarak nitelendirse de sonrasındaki kazançla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir.”

Bozkurt, mesai harcanarak elde edilen kazancın haram sayılamayacağını savunurken, bu sözler kurumdaki sahte diploma ve usulsüz atama krizinin gölgesinde yeni bir tartışma başlattı.