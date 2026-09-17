Ekonomideki yıkımı gösteren şişenin 14 aylık hikayesini anlattı

Mazot fiyatlarının tarihte ilk kez 100 lirayı geçmesi üzerine TBMM'de basın toplantısı düzenleyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki mazot şişesiyle ekonomik krize dikkat çekti. Başarır, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişte aynı şişeyle yaptığı açıklamayı hatırlatarak, o dönem 50 liraya dolan şişenin bugün 100 liraya ulaştığını vurguladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında akaryakıta yapılan son zammın ardından mazot fiyatlarının tarihte ilk kez 100 TL sınırını aşmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir güne uyandığını belirten Başarır, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün kötü bir ihtimali konuşmuştuk. Dün gece gelecek zamdan sonra, 4 lira 68 kuruşluk zamdan sonra tarihimizde ilk kez mazotun 100 lirayı geçeceğini söylemiştik. Maalesef o ihtimal gerçekleşti. Bugün petrol istasyonlarında yoğun bir çalışma var. Çünkü ilk kez Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar mazot 100 lirayı geçti."

14 AYLIK DEĞİŞİM

Toplantı sırasında elindeki mazot şişesini gösteren Başarır, Genel Başkan Özgür Özel'in geçmişte benzer bir simgeyle halkın karşısına çıktığını hatırlattı.

Özel'in o dönem gösterdiği şişeyle bugünkü tabloyu kıyaslayan Başarır, aradan geçen 14 aylık süreci şu sözlerle anlattı:

"Bakın 17 Haziran 2015 günü akaryakıta 1 litre 75 kuruşluk zam gelmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel -sakladık duruyor- bu mazot şişesiyle karşınıza çıkmıştı, 86 milyonun karşısında. Ne demişti? 50 lira oldu, bir yıl ya yaklaşık olarak, bu şişe 50 liraya doluyor. Bugün bu şişe 100 liraya doluyor. 14 ay geçmiş arkadaşlar."

Başarır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce 10 litrelik mazotun 50 liraya dolduğunu, bugün ise aynı miktarın 1000 liraya mal olduğunu belirtti.