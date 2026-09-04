Dolmuşun ortasında darp ettiler! Her şey kameraya yansıdı

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Olay, akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan bir dolmuşta, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı.

O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kavga sırasında yaşı küçük bir kişinin, kalabalık bir grubun saldırısına uğrayarak darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)