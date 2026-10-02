Dolmuşçular "Metro geldi mağduruz" diyerek kontak kapattı! "Matbaaya karşı çıkan hattatlar!"

Toplu ulaşımda çağ atlamak isteyen bir metropolde, belki de dünya şehircilik tarihine geçecek trajikomik bir eylem yaşandı. Şirinevler ile Kayaşehir arasında çalışan A47 hattı minibüsçüleri, güzergahlarına yeni metro hattı açılması ve İETT otobüs seferlerinin artırılması üzerine isyan bayrağını çekti. İstanbullunun trafikte çile çekmek yerine metroyu seçmesiyle yolcu sayısı bıçak gibi kesilen minibüs esnafı, çareyi İBB Ek Hizmet Binası önüne araçları çekip kontak kapatmakta buldu.

Hattaki 31 araçtan 21'inin borçlar yüzünden zaten çalışmadığını belirten şoförler, kalan 10 aracı da belediyenin önüne yığarak resmen "Biz metrodan şikayetçiyiz" eylemi başlattı.

"HER GÜN RAYLI SİSTEM GELİŞİYOR, ÇOK MAĞDURUZ"

Eylemde mikrofonu eline alan hat şoförü Gökhan Sevim raylı sistemin yaygınlaşmasını esnafa vurulmuş bir darbe olarak anlattı. Sevim, modern ulaşımın gelişmesinden şu sözlerle yakındı:

"A47 hattında İstanbul genelinde yapılan metrolar, raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu sayımlarında verilerde potansiyelin çok altında kaldığımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor. Ama bir çözüm üretmiyor. A47 hattında çalışan 31 esnafız, 10 tanesi çalışıyor, 21 tanesi borçları nedeniyle, kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını bekletiyorlar. 10 tane esnaf da burada çalışmaya çalışıyor. Para kazanmadığı için çalıştırmak için şoför bulamıyorlar. Araçlarını evlerinin önüne yatırıyorlar."

İstanbul'un çağdaş bir ulaşım ağına kavuşmasının kendilerini bitirdiğini açık yüreklilikle itiraf eden Sevim, savunmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları. İBB kendi de biliyor, verilerin yolcu sayımlarında bizim potansiyelimizin çok düşük olduğunu herkes biliyor. İstanbul'da bilmeyen yok. Biz İBB'den bir an önce derdimize çözüm bekliyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Bugün bizim yolcu sayımız İstanbul'da çok düşük. Ortalamanın çok altında kaldığını biliyorlar. Ama çözüm niye üretmiyorlar, neden üretmiyorlar veya üretecekler mi? Ama esnafın sabredecek gücü kalmadı. Çünkü adam evine ekmek götüremiyor. Bugün itibariyle çalışan 10 tane aracımız vardı, 10 tanesi de burada. Şu an çalışan araçlarımız yok. İstanbul'da gelişen raylı sistemden dolayı çok mağduruz. Her gün raylı sistem gelişiyor. 2 senedir biz çözüm bekliyoruz bu raylı sistemden etkilendiğimiz için. Diğer bölgede çalışan araçları raylı sistem olumlu etkiledi, sadece bizi olumsuz etkiledi."

"BİZE TAKSİ PLAKASI VERİN"

Metronun ve belediye otobüslerinin varlığını kabullenemeyen minibüsçülerin İBB'ye sunduğu "çözüm" ise "Madem metro açtınız, o zaman bizi taksici yapın!" oldu.

Gökhan Sevim, UKOME toplantılarında iki yıldır taleplerinin bekletildiğini öne sürerek, "Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz ya bu araçları dağılım, dönüşümse taksi dönüşümü, bir an önce bir can suyu bekliyoruz. Esnaf olarak mağduriyetimizi bugün anlatmaya geldik. Derdimize çözüm bulunursa çok seviniriz. Bir an önce buradaki herkes, esnaf ekmeğine kavuşsun. Yaklaşık 1 yıldır 20 tane araba çalışmıyor. Araçlar herkesin evinin önünde. Bazılarının kredi borçlarından dolayı araçlarını sattı. 10 tanesi de yapacak başka işi olmadığı için çalışmaya çalışıyor. Çalışmıyor, para yok" dedi.

"PLAKA GELENE KADAR BURADA YATIP KALKACAĞIZ"

Eylemin liderliğini üstlenen Durak Başkanı Mesut Erdem ise 'talepleri' kabul edilene kadar araçları çekmeyeceklerini şu sözlerle anlattı:

“A47 Şirinevler esnafıyız. Bizim uzun süredir yaşadığımız bir mağduriyet söz konusuydu. Şirinevler'den araçlarımızı kestikleri için daha fazla mağdur duruma düştük. Geriye kalan araçlarımız arızalı olduğu için, tamircilere borcu olduğu için ödemesini yapamadıkları için diğer araçlarımız zaten çalışmıyor. Şimdiye kadar bizim İBB'ye verdiğimiz yaklaşık 8-9 tane dilekçemiz içeride ama bu dilekçelerden hiçbir şekilde bir yanıt alamadık. Mağduriyetimiz olduğunu bildikleri halde Şirinevler ruhsatımızı da iptal ettiler. Bunun için yapabilecekleri ne varsa yapmalarını istiyoruz. İBB'ye verdiğimiz dilekçelerde taksi dönüşümü, dağılımla ilgili veya da akbille ilgili biz zaten üç tane dilekçemizi ayrı da verdik. Bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapsalar iyi olur. Ortada hiçbir şey yok ama biz bu şekilde çalışmaya devam edemediğimiz için araçlarımızı İBB'nin önüne getirdik. Bir çözüm bulana kadar biz kendimiz buradayız. Esnafla beraber gerekirse burada yatıp kalkacağız ama araçlarımızı götürmeyeceğiz. Bugün kontağımızı kapatıyoruz. A47 esnafı olarak çözüm bulunana kadar biz buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz.”

Milyonlarca vatandaş trafiğe takılmadan, insanca metroya bindiği için "mağdur" olduğunu savunan minibüsçülerin belediye önündeki bekleyişi sürüyor.

"MATBAAYA KARŞI ÇIKAN HATTATLAR 2026 VERSİYONU!"

Minibüsçülerin "Metro açıldı, yolcumuz azaldı" sözleri sosyal medyanın gündemine oturunca, İstanbullulardan zerre kadar destek gelmedi. Yurttaşlar, eylemi hem tiye aldı hem de yılların birikmiş öfkesini kustu.

Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken ve elden ele dolaşan benzetme ise tarihe yapılan gönderme oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, raylı sistem genişledi diye kontak kapatan minibüsçüleri, "Matbaanın Osmanlıya gelmesini protesto eden hattatlar 2026 versiyon" diyerek özetledi.



"DÜNYADA SADECE HİNDİSTAN, PAKİSTAN VE BİZDE VAR!"

Tepkilerde en çok öne çıkan ortak payda, minibüs modelinin artık modern dünyada hiçbir karşılığının kalmadığı gerçeğiydi. Spor yazar şafak malatya, minibüslerin kural tanımazlığını şu sözlerle yüzlerine vurdu:

“Durağınız neresi? Belli değil... Kafanıza göre kural, kaide tanımadan her yerde duruyorsunuz. Trafiği ciddi tehlikeye atıyorsunuz. Kapasite fazlası yolcu taşıyor, kapıdan sarka sarka yolcu taşıyorsunuz. Trafik kuralları desen hak getire. Hindistan, Pakistan gibi ülkeler dışında artık dolmuşla yolcu taşıma diye bir şey kalmadı. Kusura bakmayın ama minibüsler tamamen trafikten kalkmalıdır.”

Sektörün çağ dışı kaldığını ve halkın artık bu çileyi çekmek istemediğini vurgulayan bir diğer kullanıcı ise toplumsal bıkkınlığı hatırlattı:

“10 kişilik yere eskiden Hindistan gibi 30 kişi oturturlardı, şimdi uzun yıllardır 15 kişiyle idare ettiler. Kötü kullanımları ve yolculara kötü davranışları ile toplumsal öfkeye yol açmasalardı belki insanlar biraz acıyabilirdi. Şimdi sırada taksiler ve servis şoförleri var; otonom sürüş arttıkça onları da aynı son bekliyor.”

Bir başka tepkide ise eylemin arkasındaki bencil zihniyet hedef alındı:

“Dolmuşçu, açık açık milyonlarca insan yollarda rezil olsun, metrolar kaldırılsın yeter ki dolmuşçu para kazansın diyor. Utanma da kalmadı. Metro ve ray medeniyettir, candır, iyidir...”

"YOLCUYA 'ÖRDEK' DİYEN ZİHNİYETİN MİADI DOLDU"

Vatandaşlar, minibüslerin yarattığı günlük eziyetleri de bir bir sıraladı. Bir kullanıcı, minibüs kültürünün trajikomik gerçeklerini madde madde sıralayarak şunları yazdı:

“Talepler: Yolcuya ördek diye ad takmak. Kafasına göre yolcu almayıp arkadaki minibüse paslamak, bomboş durakta 30 dakika sebepsiz beklemek. Minibüsü tam durdurmadan yolcunun inmesini talep etmek. Klimasız, daracık araca 50 kişi doldurma özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak. Saatte 90 ile kapı açık gitmek. Camdan elini çıkarıp yol isteme hakkının tüm trafik kurallarını ezmesi... Toplanıp trafikte adam dövmek.”

Kaldırımda yürürken bile maruz kalınan korna terörüne isyan eden bir yurttaş, "Çağ dışı ulaşım aracınızın miadı çoktan doldu. Her kaldırımda yürüyen birini gördüğünüzde kornaya basma huyunuzdan vazgeçin. Kimse siz 3-5 lira fazla kazanacaksınız diye o kornanızı duymak zorunda değil, trafiği de gürültüyü de yapan sizsiniz" ifadeleriyle öfkesini dile getirdi.

GENÇLERDEN GÜVENLİK VE ÜCRET İSYANI

Öğrenciler ve gençler de eylemcilere tepkisiz kalmadı. Üniversite öğrencilerinin neden metroyu seçtiğini hatırlatan genç bir kullanıcı, "Sadece liseye öğrenci ücreti alıyorsunuz. İstanbul'daki üniversite öğrencileri neden minibüs kullansın? Ayrıca çok hız yapanlar oluyor, kaba konuşanlar oluyor. Gençler güvende hissetmiyor" diyerek güvenli ve standart ulaşım talebini vurguladı.

Sosyal medyada yükselen ortak ses tek bir noktada birleşti:

"İstanbullu çile çeksin, medeniyet dursun ki siz dolmuş doldurun devri çoktan kapandı!"