Diyanet soruşturuyordu: Atatürk düşmanı Halil Konakcı'ya kürsü verildi!

İktidara yakınlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlığı, kadınlar hakkındaki nefret söylemleri ve laikliği hedef alan açıklamalarıyla bilinen Halil Konakcı hakkında Diyanet bünyesindeki idari soruşturma hala devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DİYANET’İN SORUŞTURDUĞU HALİL KONAKCI’YA KÜRSÜ VERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Söke İlçe Müftülüğü, Din Görevlileri Haftası kapsamında 3 Ekim’de düzenlenecek konferansın konuşmacısı olarak hakkında halen soruşturma yürütülen vaiz Halil Konakcı’yı duyurdu.

Hakkında Şubat 2025’te başlatılan soruşturmanın 2026’da da sürdüğü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından açıklanmıştı.

DİYANET RESMEN DUYURDU: KONAKCI SAHNEYE ÇIKIYOR

Müftülüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılan afişte, Konakcı'nın 3 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da “Dinin Rehberleri İnsanlığın Umududur” başlıklı konferansta konuşacağı belirtildi. Konakcı'nın konuşmacı olarak duyurulması, Diyanet bünyesinde devam eden idari süreci yeniden gündeme taşıdı.

KADINLARI, LAİKLİĞİ VE ATATÜRK’Ü HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI HALA UNUTULMADI

Konakcı hakkında 2025’te başlatılan idari soruşturmanın ardından kamuoyuna yansıyan açıklamalarda özellikle Cumhuriyet, laiklik, ulu önder Atatürk ve kadınlara ilişkin sözleri geniş tepki toplamıştı. Hatay’a ilişkin bir konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar"

Bu sözler üzerine hakkında daha önce de çeşitli suç duyuruları yapılmıştı.

Kadınların toplumsal yaşamda yer almasını ve eşitlik mücadelesini hedef alan Konakcı, “Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan” demiş ve kadınların giyimine yönelik şu nefret söylemini sarf etmişti:

"Sokaklar kasap dükkanı oldu, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor"

"ATATÜRK'E DUA EDİN DİYORLAR. NE DİYE DUA EDELİM?"

Bununla da kalmayan Konakcı, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik tepki çeken nefret konuşmasında da "Atatürk'e dua edin diyorlar. Ne diye dua edelim? 'Ne güzel şeriatı kaldırdı, ne güzel hocaları astı' diye mi dua edelim?" ifadelerini kullanmıştı.