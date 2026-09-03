Dilek Kaya İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: Sesimizden neden çekiniyorsunuz?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları ile tutuklu yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı'nın X (Twitter) hesabına bugün erişim engeli getirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki göstererek, hesaplar engellense bile ailelerin adalet mücadelesi ve dayanışmasının engellenemeyeceğini vurguladığı bir açıklama yaptı.

"SESİMİZİN DUYULMASINDAN NEDEN BU KADAR ÇEKİNİYORSUNUZ?"

Dilek İmamoğlu, ailelerin 18 aydır sevdikleri için mücadele ettiğini belirterek, erişim engelinin dayanışmayı ve adalet taleplerini engelleyemeyeceğini de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"18 aydır sevdikleri için mücadele eden, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı omuz omuza duran ailelerimizin kurduğu Aile Dayanışma Ağı’nın X hesabına erişim engeli getirildi.

Ailelerden neden korkuyorsunuz? Bir arada durmamızdan, birbirimize güç vermemizden, sesimizin duyulmasından neden bu kadar çekiniyorsunuz?

Biz, sevdiklerinin arkasında dimdik duran anneleriz, babalarız, eşleriz, kardeşleriz. Bizi bir araya getiren ne bir sosyal medya hesabı ne de bir platform. Bizi bir arada tutan; sevgimiz, dayanışmamız ve adalete olan inancımızdır.

Bu nedenle bizi yıldıramayacaksınız. Adalet arayışımızdan vazgeçiremeyeceksiniz.

Hesaplarımızı engelleyebilirsiniz ama dayanışmamızı engelleyemezsiniz. Sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama adalet talebimizi susturamazsınız. Bir hesabı kapatabilirsiniz ama ailelerin vicdanını, umudunu ve mücadelesini kapatamazsınız.

Çünkü biz biliyoruz: Birlikteyken daha güçlüyüz. Ve adalet yerini bulana kadar birbirimizin yanında durmaya, sesimizi yükseltmeye, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. "

AİLE DAYANIŞMA AĞI NEDİR?

Aile Dayanışma Ağı, Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları ile cezaevinde bulunan kişilerin aileleri tarafından oluşturuldu. Ağ üzerinden düzenli olarak yapılan paylaşımlarda, cezaevlerinde bulunan kişilerin hukuki süreçlerine ilişkin değerlendirmelere ve ailelerin taleplerine yer veriliyordu.

Aileler, yaptıkları açıklamalarla kamuoyunun dikkatini yargı süreçlerine çekmeyi ve tutukluların haklarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyordu.

AİLELERİN TALEPLERİNİ KAMUOYUNA DUYURUYORDU

Aile Dayanışma Ağı’nın faaliyetleri arasında hukuki süreçlerin adil ve hızlı şekilde yürütülmesine yönelik çağrılar da bulunuyordu.

Ayrıca tutuklu ve hükümlü yakınlarının yaşadığı sorunların gündeme taşınması ve ailelerin haklarının savunulması için sosyal medya üzerinden kamuoyuna çağrılar yapılıyordu.