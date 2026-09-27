Dijital konaklama platformlarına bakanlıktan izin şartı: Airbnb, TravelGo...

TBMM’de 10 Ağustos’ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim’de sona erecek. 50 gün aradan sonra TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. AKP tarafından TBMM’ye 11 Ağustos’ta sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun teklifi de komisyonda görüşülecek.

Teklife göre, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek. Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye’den erişim sağlanamıyordu. Böylece Booking'e erişim Bakanlığın denetiminde yeniden başlayacak.

Genel Kurul’da, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te özel oturum düzenlenecek. Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından TBMM’de mesai 6 Ekim Salı günü başlayacak.

FON KRİZİ GÜNDEMDE

TBMM’de Genel Kurul'da “fon vurgunu” ile ilgili tartışmaların gündemin ilk sırasında yer alması bekleniyor. Muhalefet tarafından fon kriziyle ilgili "Meclis araştırması" açılması çağrıları yapılarak, önergeler hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da basın toplantısında yaptığı açıklamada, teklif gelmesi halinde konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için araştırma komisyonu kurulabileceğini ifade etmişti. Araştırma komisyonu kurulması çağrılarına ilişkin değerlendirme yapan AKP'li yetkililer, “Fon krizi' adı altında değil ama genel olarak yatırım araçlarıyla ilgili bir komisyon olabilir. Bu tür krizler sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de olabiliyor. Genel olarak yatırım araçlarıyla ilgili ama spesifik olarak bu konunun da ele alınacağı bir araştırma komisyonu olabilir. Meclis açılsın, faydalı olacaksa eğer kurulur” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA DÜZENLEME

AKP tarafından TBMM’ye 11 Ağustos’ta sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun teklifi de komisyonda görüşülecek. Teklife göre, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek. Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye’den erişim sağlanamıyordu. Böylece Booking'e erişim Bakanlığın denetiminde yeniden başlayacak.

TURİZM PAYI ÖDEYECEKLER

Halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak. Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Kanun teklifinde yabancı dijital konaklama platformlarına yükümlülükler de getiriliyor. Bu kapsamda yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak. (ANKA)