Danıştay'dan Bakanlığa ikinci kez Kartalkaya uyarısı

Danıştay, Kartalkaya katliamı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı 2. kez uyardı. Danıştay Birinci Dairesi, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yalnızca bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı.

Daire, Bakanlığın önceki kararında belirtilen eksiklikleri gidermediğini belirterek yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmesini, ifadelerinin alınmasını ve haklarında yeniden değerlendirme yapılmasını istedi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, daire, emekli İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında verilen soruşturma izni kararını kaldırarak dosyayı yeniden Bakanlığa gönderdi. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yangın öncesindeki denetim sorumluluğunu yeniden tartışmaya açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BAKANLIK YETKİLİLERİ DE SORUMLU GÖSTERİLMİŞTİ

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturmada alınan bilirkişi raporunda, gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de olayda birinci derecede sorumlu gösterildi.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yalnızca eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni vermişti. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırıldı.

BAKANLIK İKİNCİ İNCELEMEDE DE AYNI KARARI VERDİ

Buna karşın Bakanlık yeniden yaptığı ön inceleme sonunda yine yalnızca bu kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bakanlık, diğer yetkililerin de incelendiğini ancak "sorumluluk doğuracak ihmal, kusur, kasıt veya taksirli fiili görülen herhangi bir Bakanlık yetkilisine rastlanılmadığı" değerlendirmesini yaptı. Bu karara da itiraz edildi.

DANIŞTAY SORUŞTURMA İZNİNİ İKİNCİ KEZ KALDIRDI

Danıştay Birinci Dairesi, 14 Mayıs 2026 tarihli kararında, Bakanlığın önceki kararında belirtilen eksiklikleri gidermediğini belirterek soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı.

Kararda, Bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği, ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Yüksek mahkeme, "Daire kararının gereklerinin yerine getirilmediği" tespitine yer verdi.

Danıştay, Bakanlığın yeniden yaptığı ön incelemede de otelde yangın öncesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden herhangi bir denetim yapılmadığının kabul edildiğini belirtti. Ancak Daire, denetimin neden yapılmadığı, bundan hangi kamu görevlilerinin sorumlu olduğu ve görev ihmali bulunup bulunmadığı yönünde yeterli araştırma yapılmadığını ifade etti.

"BAKANLIK YETKİLİLERİ" İFADESİ YETERLİ BULUNMADI

Danıştay, yangın öncesinde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin planlanması, uygulanması ve takibinden sorumlu kamu görevlilerinin "Bakanlık yetkilileri" şeklindeki genel ifadelerle değil, isimleri ve görev unvanlarıyla tek tek belirlenmesini istedi. Mahkeme, bu kişilerin ifadelerinin alınmasını, görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmediklerinin araştırılmasını ve yangındaki olası sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirilmesini zorunlu tuttu.

Kararda ayrıca Grand Kartal Otel'in daha önce denetlenip denetlenmediğinin, denetim programlarının kimler tarafından hazırlandığının ve uygulandığının, otelin neden denetim kapsamına alınmadığının, hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığının ve İSG-KATİP kayıtlarında eksiklik bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

Danıştay, yeni ön inceleme sonunda sorumluluğu belirlenen kamu görevlileri hakkında isim ve görev unvanları belirtilerek soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin gerekçeli yeni bir karar alınmasını istedi. Kararla birlikte dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderildi.

MAĞDUR AİLELERİN AVUKATINDAN TEPKİ

Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitirenlerin ailelerinin avukatlarından Onur Fırat Kaynun, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en başından bu yana Kartalkaya katliamıyla ilgili etkili bir kurum içi soruşturma yürütmüyor" ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın ilk kararının, sorumluluk zincirinin ortaya çıkarılması yönünde olduğunu belirten Kaynun, "Sorumlu olarak görülsün veya görülmesin, bakan yardımcısından başlayarak sıralı amirlerin belirtilmesi ve hepsine ilişkin idari teftiş yapılması gerektiği söylendi" dedi. Kaynun, Bakanlığın yeni karar karşısındaki tutumunun hukuk devleti açısından sorunlu olduğunu öne sürerek "Bakanlık biz adalet talep ettikçe hukuku tanımadığını gösteriyor" diye konuştu.

Danıştay kararının uygulanmaması halinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacaklarını açıklayan Kaynun, başvurularının yaşam hakkı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına dayanacağını söyledi. Kaynun, "Çünkü Danıştay kararını tanımayan bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var" dedi.