Cübbeli Ahmet çocuk istismarını savundu! İlk açıklaması skandaldı savunması tüy dikti

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirme adı altında istismara sürükleyen Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesini savunmayı sürdürürken, kendisine gelen eleştirileri "pedofiliyi" savunarak yanıt verdi.

Ünlü, H.K.G.'nin 6 yaşında değil de 14,5 yaşında evlendirildiğini söyledi.

CÜBBELİ'DEN İSTİSMARA YOL AÇAN BABAYA TAM DESTEK

6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile "evlendirerek" sistemli cinsel istismara maruz bırakılmasına göz yummak suçundan hapis cezası alan İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Mahkeme, Gümüşel’in tutukluluk halini adli kontrol şartıyla ev hapsine çevirdi.

Yusuf Ziya Gümüşel

Mahkemenin kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanırken Ahmet Mahmut Ünlü kararı "müjde" olarak duyurmuştu.

İlk açıklamasında iktidara yakın yayın organlarından Yeni Şafak'a da teşekkür eden Ünlü, kendisine gelen tepkilere yanıt verdi.

İLK AÇIKLAMASI SKANDALDI SAVUNMASI TÜY DİKTİ

Ünlü 18 Haziran Perşembe günü yaptığı paylaşımda, H.K.G.'nin 6 yaşında değil de 14,5 yaşında evlendirildiğini belirtti.

'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü

Kızını 29 yaşındaki cemaat müridi Kadir İstekli ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in arkasında durmaya devam eden "Cübbeli Ahmet" açıklamasında şunlara yer verdi:

"Burada sizin iddia ettiğiniz gibi 6 yaşında bir kızın evlendirilmesi olayı yoktur; bunu siz uyduruyorsunuz. İstinaf Mahkemesi evlilik yaşının 14,5 olduğunu belirtmişken, Yargıtay verilen cezanın maddelerini teker teker bozmuşken siz hâlâ bize “Cumhuriyet'e karşı direniş yapıyorsunuz” diyebilir misiniz? Bu İstinaf, bu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasal kurumları değil midir? O zaman siz bize mi sapık diyorsunuz, yoksa kıymetli yargıçlara ve hâkimlere mi sapık diyorsunuz? Buna bir karar verin! Cübbeli Ahmed'e sapık demek kolay; ama bu kararı veren yargı mensuplarına da sapık demiş olduğunuzun bilincinde değil misiniz? Dolayısıyla biz burada 6 yaşında bir kızın evlendirildiğine inanmadığımız için, olayı şahitlerinden ve görgü tanıklarından bizzat dinlediğimiz için ve mahkemelerde de bu şahitler ile deliller göz önünde bulundurularak İstinaf ve Yargıtay tarafından iddiaların aksine hükümler verildiği için, biz sadece bir zulme son verildiğini düşünerek seviniyoruz."