H.K.G davasında Yusuf Ziya Gümüşel serbest kaldı! Cübbeli: 'Büyük bir sevinçle karşıladım'

Türkiye'yi sarsan olayda İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik kararın ardından Cübbeli Ahmet'in sosyal medya paylaşımı tepki çekti.



İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 30 Kasım 2020’de savcılığa başvurarak, 6 yaşında imam nikahıyla evlendirildiği ve her gün cinsel istismara maruz kaldığını belirterek şikayetçi olması üzerine gündeme taşınan olayda iddianamede yer alan ifadeler de kan dondurmuştu.

H.K.G.’nin iddianamedeki ifadesinde babasının talebesi olan Kadir İstekli ile 6 yaşında ‘dini nikâhla evlendirildiği’ nikâhı da babası kıydığı, o esnada Çengelköy’de ikamet etttikleri Kadir İstekli ile aynı binada karşı dairelerde oturdukları Nikâh gününden iki gün sonra Kadir İstekli kendisine cinsel istismarda bulunarak bunu “oyun” gibi gösterdiği şeklindeki beyanlarda yer alıyordu.

OLAYLA İLGİLİ ÇARPICI BAŞKA DETAYLARDA ORTAYA ÇIKTI

Dava sürecinde olayla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. H.K.G., 2012’de regl düzensizliği şikayetiyle doktora gitmiş, cinsel istismara uğramış olabileceğinden şüphelenildiği için soruşturma başlatılmıştı. Tarikat üyeleri H.K.G. yerine 21 yaşında başka bir kadını teste sokarak 21 yaşındaymış gibi kemik raporunun alınmıştı.



İnfeal yaratan olayda iki seneliik şikayetin ardından dava açılırken kamuoyundan gelen tepkiler üzerine iki isim hakkında gözaltı kararı iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.



İlk derece mahkemesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne taşınan dosyada, Gümüşel'in tutuklu eski eşi Kadir İstekli'ye 37 yıl, tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Dosya daha sonra Yargıtay'a taşınmıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, verilen kararı 9 Nisan 2026 yılında bozmuştu. Dosya hakkında 2012'de verilen "Kovuşturmaya gerek yok" kararının usulüne uygun kaldırılmadığını belirten Yargıtay'ın kararında "yeni delil" ve sulh ceza hâkimliği kararı olmadan yeniden kovuşturma yapılmasının kanuna aykırı olduğu dile getirilmişti. Yargıtay'ın davayı 9 ayrı gerekçe ve oy birliğiyle verdiği bozma kararına rağmen istinaf mahkemesi kararında direndi.



Yusuf Ziya Gümüşel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik kararın ardından Cübbeli Ahmet tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı tepki çekti. 'Büyük müjde' başlığı ile yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;





''BÜYÜK BİR SEVİNÇ İÇERİSİNDE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM''

''Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimizin hapisten halâsı ve tahliye kararı aldığını şu an itibarıyla büyük bir sevinç içerisinde öğrenmiş bulunuyorum.

Yıllardır duâlar edip hâcet namazları kıldık. Daha bir önceki gece, Hicri yılbaşında 444 hatm-i şerîf ve milyonlarca salevât-ı şerîfenin duâsında onun da kurtuluşuna niyet ettik. Geçen haftalarda yaptığım iki mühim görüşmenin de inşâellâh bunda olumlu bir tesîri olmuştur diye düşünüyorum.

Allah-u Teâlâ, kendisine bir daha hapis yüzü göstermesin. Ailesiyle huzur üzere, Mahmûd Efendi Hazretleri’mizin tecdîd buyurduğu Ehl-i Sünnet yoluna hizmetini dâim eylesin. Âmîn!

Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim.''