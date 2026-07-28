Çocuklara özel reklamlar yasaklanıyor! Ticaret Bakanlığı’ndan dijital dünyada yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde korunması için yeni bir düzenleme başlatıyor. Buna göre, çocukların kişisel bilgileri kullanılarak onlara özel reklam gösterilmesi yasaklanacak.

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni kuralla birlikte reklam şirketleri, çocukların internet kullanım alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel reklam sunamayacak.

Düzenleme yalnızca çocuklarla sınırlı kalmayacak. İnternette kullanıcıların karşısına çıkan hedefli reklamların nasıl belirlendiği de daha şeffaf hale getirilecek. Reklam verenler, bir reklamın neden belirli kişilere gösterildiğini ve bu tercihlerin nasıl değiştirilebileceğini açık şekilde kullanıcılarla paylaşmak zorunda olacak.

Yeni dönemde yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlar ve indirim kampanyaları için de daha sıkı kurallar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeyle birlikte dijital reklam alanında tüketici haklarını güçlendirmeyi ve özellikle çocukların kişisel verilerini daha etkin şekilde korumayı hedefliyor.