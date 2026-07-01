Çocuklar için kurulan komisyonda skandal sözler: Nazik çocuklar yetiştirmeyelim

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştıran komisyonun toplantısında, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen'in "Biz kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız" sözleri tartışmaya neden oldu. Milletvekillerinin tepkisi üzerine Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasına karar verdi. Ruşen ise daha sonra özür diledi.

Komisyonun dünkü toplantısında Sosyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Kaya, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ile HUDER Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen sunum yaptı.

Sunumu sırasında "sivil savunma ruhunun önemine" dikkat çeken Ruşen, "Biz kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız. Orta Doğu'da ateş çemberinin ortasında çocuklarımıza kendisini savunmayı öğretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ACIKINCA BURGER SÖYLEMEKTEN BAŞKA MEZİYETİ OLMAYAN, KONFOR ALANINDAN ÇIKMAYAN BİR NESİL"

Milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine sözlerini açıklayan Ruşen, çocukların kendilerini koruyabilen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini savundu. Ruşen, "Güvenlikli sitelerde, ekran bağımlısı, acıkınca burger söylemekten başka meziyeti olmayan, konfor alanından çıkmayan bir nesil gelecekte bizi ciddi olarak tehdit edecektir. Biz çocuklarımızın selameti için bilinçli, geçmişinden gelen değerleri koruyan ve geleceğe taşıyan çocuklar yetiştirmeliyiz." dedi.

Ruşen'in açıklamaları komisyon üyelerinin tepkisini çekti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bunun yeri burası değil. Ne yapacaksınız yani savaşan çocuklar mı yetiştireceksiniz?" ifadelerini kullanırken, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da "Daha fazla silah mı alalım?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BİZ HEM KİBAR HEM NAZİK ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise "Şiddetle Mücadele Komisyonu'nda 'Kibar ve nazik çocuklar yetiştirmeyelim' cümlesi bizim kuruluş ruhumuzla çelişiyor." diyerek tartışmalı ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını talep etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt da eleştirilere katılarak, "Biz hem kibar hem nazik hem de saygılı, sevgi dolu, başarılı ve yetenekli çocuklar yetiştirmek zorundayız." dedi. Beyazıt, söz konusu ifadelerin komisyonun çalışma amacına uygun olmadığını belirterek tutanaklardan çıkarılması yönünde talimat verdi.

Yaşanan tartışmanın ardından yeniden söz alan Avukat Fatih Ruşen ise, "Değerli umuma özür dilemek istiyorum, ben kendimi doğru ifade edemedim." diyerek milletvekillerinden özür diledi.