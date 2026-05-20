CHP'yi hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidar kanadından destek: Paylaşım yarışına girdiler

CHP’ye yönelik siyasi operasyonların, kayyum kararlarının ve hukuki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin dozunu artırdı.

Kendisine yönelik "Bay Kemal" hitabını kullanarak videoya başlayan Kılıçdaroğlu, "Bu parti yolsuzluklarla anılamaz" diyerek CHP’ye "arınma" çağrısında bulundu. Partinin karşı karşıya kaldığı hukuki süreçlere ve baskılara değinmeyen eski lider, kendisine yönelik eleştirilere ise sert tepki gösterdi: "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir."

İKTİDARI DEĞİL CHP YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu’nun, partisine yönelik kapatma davası tartışmalarının ve "mutlak butlan" iddialarının havada uçuştuğu bir süreçte okları iktidara değil, doğrudan mevcut CHP yönetimine çevirmesi dikkat çekti. Paylaşımını yorumlara kapatmayan Kılıçdaroğlu'nun videosu, dakikalar içinde binlerce etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

PAYLAŞIM YARIŞINA GİRDİLER

Videonun yayınlanmasının ardından en dikkat çekici gelişme ise paylaşıma gelen destek oldu. Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimini sert bir dille eleştirdiği bu çıkış, AKP'li isimler ve iktidara yakın medya mensupları tarafından adeta sahiplenildi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciler Zekeriya Say ve Fuat Uğur gibi isimler Kılıçdaroğlu’nun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in de videoyu paylaşanlar arasında yer alması dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.