CHP’ye kayyum olarak Melih Gökçek atansa ne yapardı? 10 maddelik liste 'tam isabet' dedirtti

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlara yönelik tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan manidar bir paylaşım geldi.

Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin tahliye gününden bu yana izlediği yöntemi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in partiye kayyum olarak atanması senaryosu üzerinden eleştirdi.

"CHP’YE KAYYUM OLARAK MELİH GÖKÇEK ATANSA NE YAPARDI?"

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu yönetiminin son günlerdeki icraatlarını sert bir mizahi gönderme yaparak eleştirdi. Akdoğan, partideki mevcut durumu Melih Gökçek ismi üzerinden bir benzetme yaparak analiz etti.

Kılıçdaroğlu’nun genel merkez binasına polisle girmesinden personel tasfiyesine kadar olan süreci hatırlatan Akdoğan, "Melih Gökçek kayyum olsa ne yapardı?" sorusuna verdiği yanıtlarla parti içindeki rahatsızlığı dile getirdi.

Akdoğan'ın paylaşımına "O kadar canımızı acıtmazdı", "Yoksa I.Melih mi atandı..? Bunların hepsi oldu.." yorumları yapıldı.

10 MADDELİK LİSTE 'TAM İSABET' DEDİRTTİ

Umut Akdoğan, paylaştığı yanıtlar sosyal medya kullanıcılarına 'tam isabet' dedirtirken 10 maddelik "Melih Gökçek kayyum atansa bunları yapardı" listesi şu şekilde oluştu:

Kim olduğu bilinmez bir grup adamla genel merkeze gelirdi. İmzalı mühürlü dilekçe ile valilikten talepte bulunur, polisle CHP genel merkezine girerdi. Ak-it'ten bir zat çikolatayla gelene gidene merhaba derdi. İlk demeç TGRT’ye verilir, A Haber CHP genel merkezinden canlı yayın yapardı. Partiden bihaber olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı minibüsü bahçeye çıkartır, "İşte haram parayla alınmış araba" diye sergilerdi. Yanındaki yakın bir adamı "Katkılarınız unutulmaz" diye TGRT’ye canlı yayında teşekkür ederdi. Valilik ile temas edip Güvenpark bayramlaşmasını yasaklatmak isterdi. İlk iş bize "FETÖ'cü" derdi. Genel merkez personelimizi tazminatsız işten kovardı. Bizleri ihraç etmenin yolunu arardı.