CHP'nin sosyal medya hesaplarına el konulmaya başlandı

Türkiye dün siyaset tarihine geçecek bir gün yaşadı. Butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun 2 ayrı dilekçesi ile CHP Genel Merkezi polis eli ile boşaltılarak Kılıçdaroğlu yönetimine verildi. Tarihe geçecek görüntülerin ardından Özel ve yönetimi yağmur altında Meclis'e kadar yürüdü. Özel, yeni genel merkezlerinin TBMM olduğunu açıkladı.

BUTLAN ARTÇILARI: CHP'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA EL KONULDU

Kriz sosyal medya hesaplarına da sıçradı. CHP Afyonkarahisar ve Aydın İl Başkanlıkları, kendilerine ait Facebook hesaplarının kontrolünün tedbiren atanan Genel Merkez yönetimi tarafından alındığını duyurdu.

"YETKİLERİMİZ KALDIRILDI"

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, resmi Facebook sayfasındaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığı belirtilerek, bundan sonra hesaptan yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, “CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi Facebook sayfası yetkilerimiz genel merkez kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır. Bu hesaptan yapılacak paylaşımlar bizlere ait olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

AYDIN’DAN DA BENZER AÇIKLAMA

Benzer bir açıklama da CHP Aydın İl Başkanlığı’ndan geldi. İl Başkanlığı, mutlak butlan kararı sonrası tedbiren atanan Genel Merkez yönetiminin Facebook hesabının kontrolünü devraldığını duyurdu.

Açıklamada, “CHP Aydın İl Başkanlığımıza ait Facebook hesabının kontrolü tarafımızdan alınmıştır. Bundan sonra hesaptan yapılacak paylaşımlar tarafımızdan gerçekleştirilmeyecektir” denildi.