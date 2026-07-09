Change.org'un erişim engeli kaldırıldı

Türkiye'de kullanıcıların kampanya başlatmak ve imza toplamak amacıyla kullandığı dijital platform Change.org, yaklaşık üç haftalık aranın ardından yeniden erişime açıldı. 19 Haziran tarihinde getirilen erişim engeli kararı, platform yönetiminin başlattığı hukuki sürecin tamamlanmasıyla bugün itibarıyla iptal edildi.

Change.org'a, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gerekçe gösterilerek uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuruldu. Konuyu değerlendiren Kula Sulh Ceza Hâkimliği, 6 Temmuz tarihinde yapılan itirazı kabul etti. Mahkemenin verdiği bu kararın uygulanmasıyla birlikte platforma yönelik erişim engeli resmi olarak kaldırıldı.

Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Change.org, bugüne kadar 22,6 milyon kullanıcıya ulaştı. Platform üzerinde geçen süre zarfında 250 binden fazla kampanya başlatılırken, toplamda 150 milyondan fazla imza verildi. Söz konusu kampanyalar aracılığıyla çevre, sağlık ve hayvan hakları gibi çeşitli başlıklarda kamu politikalarına yönelik talepler dile getirildi ve 2.500'den fazla kampanyanın somut sonuçlar elde ettiği kaydedildi.

CHANGE.ORG TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Change.org Türkiye, X hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı. Sürecin takipçisi olan medya kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve kamuoyuna teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Change.org yeniden kullanıma açıldı.

19 Haziran'dan bu yana yaşanan süreçte senin ve milyonlarca kullanıcımızın seslerini duyuramamak gerçekten çok zordu. Söz konusu karara karşı yasal itiraz yoluna başvurduk ve yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda erişimin engellenmesi kararı iptal edildi. Artık aramızda hiçbir engel kalmadı.

Bu zorlu günlerde gösterdiğin sabır, destek ve dayanışma için sana gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Yüzlerce medya kuruluşunun konuyu takip etmesi, sivil toplumun ve kamuoyunun bu sürece sahip çıkması; Change.org'un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'de faaliyete geçtiğimiz 2012 yılından bu yana, 22,6 milyon kullanıcı bu platform üzerinden 150 milyondan fazla imza verdi; 2.500'den fazla kampanya somut değişimlerle sonuçlandı.

Sesini duyurmak bizim için önemli ve tüm gücümüzle devam edeceğiz."