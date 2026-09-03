Cezaevinde kaburgaları kırılmıştı: NATO tutuklusu tahliye edildi

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek hakkında tahliye kararı verildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şubesi, Şimşek'in tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildiğini duyurdu.

ŞİMŞEK'İN CEZAEVİNDE KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

8 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Mehmet Şimşek'in avukatları ile ÇHD Antalya Şubesinin aktardığı bilgilere göre, 13 Ağustos sabahı Şimşek ve bazı tutuklular, ayakta sayım uygulamasını kabul etmedikleri gerekçesiyle infaz koruma memurlarının müdahalesine maruz kaldı.

İddialara göre çok sayıda infaz koruma memuru hücre ve havalandırma avlusuna girerek tutukluları dışarı çıkardı. Şimşek'in yaklaşık 200 metre yerde sürüklendikten sonra "geçici koğuş" olarak adlandırılan bölüme götürüldüğü ve burada da darp edildiği öne sürüldü.

"İKİ KABURGASI KIRILDI" İDDİASI

Tutukluların talebi üzerine hastaneye sevk edilerek muayene edildiği, ancak sağlık raporlarına erişimlerine izin verilmediği ileri sürüldü.

Mehmet Şimşek'in avukatlarıyla yaptığı görüşmede ise iki kaburgasının kırıldığının tespit edildiği belirtildi.

ÇHD Antalya Şubesi, iddialara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Şimşek de ailesiyle gerçekleştirdiği haftalık telefon görüşmesinde kaburgalarının kırıldığını ifade etmişti.

TUTUKLULUK İNCELEMESİNİN ARDINDAN TAHLİYE

Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet Şimşek'in tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi.

İHD Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, tutukluluk incelemesi sonucunda Şimşek hakkında tahliye kararı verildiği bildirildi.

Şimşek'in tahliye edilmesinin ardından cezaevinde yaşandığı öne sürülen kötü muamele iddialarına ilişkin süreç de takip edilecek.