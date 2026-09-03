Antalya Cezaevi'nde işkence iddiası TBMM'de! NATO tutuklusunun kaburgaları kırıldı

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan isimlerden Devrimci Gençlik Dernekleri Üyesi Mehmet Şimşek'in, sevk edildiği Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı öne sürüldü.

ANTALYA CEZAEVİDE İŞKENCE İDDİASI

8 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Mehmet Şimşek'in avukatları ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şubesinin aktardığı bilgilere göre; 13 Ağustos sabahı Şimşek ve diğer tutuklular, ayakta sayım uygulamasını kabul etmedikleri gerekçesiyle infaz koruma memurlarının kötü muamelesine maruz kaldı.

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

İddiaya göre çok sayıda infaz koruma memuru hücre ve havalandırma avlusuna girerek tutukluları dışarı çıkardı; yaklaşık 200 metre yerde sürükledikten sonra "geçici koğuş" olarak adlandırılan bölüme götürdü. Belirtildiğine göre darp ve kötü muamele burada da devam etti.

Tutukluların talebi üzerine hastaneye sevk edilerek muayene edildikleri, ancak kendileri hakkında düzenlenen sağlık raporlarına erişimlerine izin verilmediği aktarıldı.

İKİ KABURGASI KIRILDI

Mehmet Şimşek'in avukatlarıyla yaptığı görüşmede iki kaburgasının kırıldığının tespit edilmesinin ardından Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şubesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi Şimşek de ailesiyle gerçekleştirdiği haftalık telefon görüşmesinde kaburgalarının kırıldığını doğruladı.

DAHA ÖNCE DE DARBEDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

NATO tutuklusu Mehmet Şimşek'in, sevk edildiği Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giriş yaptığı ilk gün olan 8 Temmuz'da da kayıt işlemleri sırasında infaz koruma memurlarınca sopalarla darbedildiği öne sürülmüştü.

Darp sonucunda Şimşek'in, başta yüz bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu belirtilmişti.

İDDİALAR TBMM'DE

Söz konusu iddialar TBMM gündemine taşındı. Medyascope'ta yer alan habere göre; DEM Parti İzmir milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti Hakkari milletvekilleri Onur Düşünmez ve Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 2 Eylül tarihli dilekçeyle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurdu.

Dilekçede, iddiaların Anayasa'nın 17. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesi ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamında incelenmesi gerektiği belirtilerek Komisyonun Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yerinde inceleme yapması talep edildi.