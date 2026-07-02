Çankaya Belediyesi'nde Kılıçdaroğlu kavgası çıktı: Meclis'te su şişesi fırlatıldı

Kılıçdaroğlu'nun butlanla CHP'ye getirilmesinin ardından parti içerisinde krizler yaşanmaya devam ediyor. İddiaya göre Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dünkü belediye meclis oturumunda butlan yönetimini kastederek, "Bu kişilerle görüşen olursa benimle selamlaşmasın" dedi. Güner'in bu sözlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na yakın meclis üyesi Sinan Uslu ile tartışmasının ardından taraflar arasında su şişelerinin fırlatıldığı iddia edildi.

"ONLARLA GÖRÜŞEN BENİMLE SELAMLAŞMAYI BIRAKSIN"

Gazete Pano'da yer alan habere göre butlan kararı CHP içerisinde tartışmaların yaşanmasına neden olmaya devam ediyor. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Güner, butlan kararının ardından tarafını Özgür Özel olarak seçen ve butlan yönetiminin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerini açıklamıştı.

İddiaya göre dün belediye meclisinde butlan sözlerinin ardından kavga çıktı. Güner'in Kılıçdaroğlu ve ekibini işaret ederek "Bu kişilerle görüşen olursa benimle selamlaşmayı bıraksın" dediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren CHP'li Meclis Üyesi Sinan Uslu ise, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.

"BENİMLE YOL YÜRÜMEYEN VARSA BUGÜN BURADA İÇİNİ DÖKSÜN"

Uslu'nun aktardıklarına göre başkan Güner, meclis toplantısındaki konuşmasına toparlayıcı ifadeler ile başladı. Güner'in daha sonraki sözlerinde, "Sizlere söylüyorum, bu kişilerle görüşen olursa asla benimle selamlaşmasın. Benimle yol yürümeyen varsa bugün burada içini döksün" dediği savunuldu. Uslu bu sözlere karşı tepki gösterdi.

Uslu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik destek konuşmasının ardından Güner'in bu duruma tepki gösterdiği ifade eden , başkanın bir anda ayağa kalkıp elindeki su şişesini Uslu'ya fırlattığı iddia edildi.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

Bu adım sonrasında tartışmanın büyüdüğü ve karşılıklı fırlatmalarının yaşandığı, kavgayı ayırmak için güvenlik çalışanlarının müdahale ettiği söylendi.