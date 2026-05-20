Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Caminin önünde başından vurulmuş ceset bulundu

Caminin önünde başından vurulmuş ceset bulundu

Erzurum'da bir cami önünde silahla vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül hayatını kaybetti. Olay yerinde bir tabanca bulunurken, Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Caminin önünde başından vurulmuş ceset bulundu

Erzurum'un Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CESEDİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemede ölen kişinin 32 yaşındaki Alihan Bülbül olduğu belirlendi. Bülbül'ün kafasından silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bülbül'ün yakınları ise fenalık geçirdi.

Parçalanmış ceset cinayetlerinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Her şeyi adım adım planmışlarParçalanmış ceset cinayetlerinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Her şeyi adım adım planmışlar

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı bulunuyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Ceset Cami Silah
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro