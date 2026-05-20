Caminin önünde başından vurulmuş ceset bulundu

Erzurum'un Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CESEDİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemede ölen kişinin 32 yaşındaki Alihan Bülbül olduğu belirlendi. Bülbül'ün kafasından silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bülbül'ün yakınları ise fenalık geçirdi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı bulunuyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)