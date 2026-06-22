Çalıştığı yerin tuvaletinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yer alan Ak Refrakter firmasında forklift sürücülüğü yapan Yaşar Gönültaş, iş yerinin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

Öğle yemeği sırasında 50 yaşındaki Gönültaş'ı hareketsiz halde bulan mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, özel şirkete ait ambulans ile forklift sürücüsü, Müftü Mahallesi Süheyla Erek Sokak'ta bulunan iş yerinden özel bir hastaneye kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALE SONUÇSUZ KALDI

Burada yapılan kontrolde Gönültaş'ın kalbinin durduğu tespit edildi.

Şeker hastası da olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığı öğrenilen Gönültaş'a kalp masajı yapıldı.

Müdahalelere rağmen Gönültaş hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtilen Gönültaş'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)