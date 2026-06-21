Bir süredir haber alınamıyordu: Hukuk bürosunda ölü bulundu
Şanlıurfa'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki İbrahim Baykar, hukuk bürosunda ölü bulundu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki İbrahim Baykar'ın yakınları, adama ulaşabilmek amacıyla bir tanıdıklarının hukuk bürosuna gitti.
Yenişehir Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki hukuk bürosuna giren yakınları, Baykar'ı hareketsiz hâlde buldu.
BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN ADAM HUKUK BÜROSUNDA ÖLÜ BULUNDU
Endişeli yakınların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine binanın birinci katındaki büroya giden sağlık ve polis ekipleri, Baykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞANLIURFA'DAKİ SIR ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hukuk bürosunda ölü bulunan 44 yaşındaki İbrahim Baykar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da meydana gelen sır ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi