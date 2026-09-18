Bülent Arınç'tan iki manidar fıkra: AKP'li vekillerle dolu otobüste anlattı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı nikah töreninde yaptığı açıklamalarla iktidarın tepkisini çekerken, bu kez Mısır’ın başkenti Kahire’ye gerçekleştirdiği turistik gezide anlattığı fıkralarla gündeme geldi.

AKP'Lİ VEKİL DOLU OTOBÜSTE İKİ MANİDAR FIKRA

Sözcü'de yer alan habere göre Arınç, AKP içinden Melih Gökçek ve bazı isimlere yönelik eleştirilerini bu kez 2 bin 52 kilometre uzaktan sürdürdü. Pazartesi günü eski AKP’li milletvekilleri ve iş insanlarıyla birlikte Kahire’ye giden Arınç’ın gezi sırasında anlattığı iki fıkra dikkat çekti.

AKP Kırşehir eski Milletvekili Abdullah Çalışkan’ın öncülük ettiği gezi sırasında otobüste mikrofonu Arınç’a verildi. Eline mikrofonu alan Arınç'ın anlattığı fıkralardan biri çölde susuzluğunu gidermek isterken kendi kanını tüketerek ölen deve üzerinden hırs ve ihtirası anlatırken, diğeri ise adalet ve yargı sistemi üzerinden mesaj içeriyordu.

ÇÖLDEKİ DEVENİN SONUNU GETİREN ‘HARESE’ DİKENİ

Arınç, ilk olarak çölde diken yerken kendi kanının tadına doyamayan ve sonunda ölen devenin hikayesini anlattı.

“Dayanıklılıklarıyla bilinen develerin çölde çok sevdikleri bir diken vardır. Gördükleri yerde o dikeni koparır ve çiğnemeye başlamaktan kendilerini alamazlar. Keskin diken devenin ağzında yaralar açar, o yaralardan kan akmaya başlar. Tuzlu kan dikenle karışınca bu tat devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz ve engel olunmazsa kan kaybından ölür deve. Bunun adı haresedir. Hırs, haris ve ihtiras, ‘harese’den gelmektedir. İnsan doymak bilmez ise hırsı ile kendisine böyle zarar verir ve sonunu getirir.”

“KADI” FIKRASIYLA ADALET GÖNDERMESİ

Arınç’ın ikinci fıkrası ise doğrudan adalet ve yargı kavramları üzerinden ilerledi.

“Adamın biri Müslüman mezarlığına ölen köpeğini gömer. Kadıya giderek şikayet ederler. Kadı adamı çağırır. Adam ‘Doğrudur, çünkü köpeğin bana vasiyeti böyleydi’ der. Kadı ‘Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun?’ diye cezaya hükmeder. Ancak adam ‘Köpeğimin ikinci vasiyeti de var, kadıya da 10 bin dirhem vermemi söyledi’. Kadı kitabını karıştırır ve ‘Bu sizi hayrete düşürmesin, bu köpeğin geçmişini araştırdım, Ashab-ı Kehf köpeği Kitmir’in soyundan geldiğini öğrendim...’ İşte böyle. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet ölür.”