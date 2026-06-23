Boşanma aşamasındaki eşini tehdit etti, doğal gaz borusunu kesti! Patlama için 'yanlışlıkla oldu' dedi

Konya'da boşanma aşamasındaki eşine "Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım" şeklinde mesaj attıktan sonra dairesinde patlama meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan 34 yaşındaki Osman Ç., hakim karşısına çıktı.

"YANLIŞLIKLA ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Konya 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Osman Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti. Olay günü alkol alıp eve geldikten sonra sigara yakmak için çakmağını çaktığı sırada patlamanın yaşandığını öne süren sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken, bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir. Evde benden başka kimse bulunmadığı için üçüncü bir kişinin müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca mutfağımda bahsi geçen boru ve hortumu kesecek herhangi bir kesici alet de bulunmuyor. Olaydan dolayı üzgünüm. Kimsenin canına veya malına zarar verme gibi bir niyetim yoktu"

BİNADAKİ 17 KİŞİ YARALANDI, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Olay, 5 Mayıs 2025'te saat 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki Karbel Siteleri'nde yaşandı. 71 kişinin oturduğu, 4 katlı ve 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, yaralanan sanık Osman Ç. ve binadaki 17 kişi hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle İkram Apartmanı'nın yanı sıra çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda da ağır hasar oluştu.

APARTMAN TAMAMEN YIKILDI

AFAD ile Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından, borudan sızan doğal gaz nedeniyle patladığı belirlenen İkram Apartmanı tamamen yıkıldı.

SANIK HAKKINDA 3 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede sanık Osman Ç. hakkında, yaralanan 17 kişiye yönelik 'Basit yaralama' suçundan her biri için 6'şar aydan 1'er yıla, zarar gören 48 kişiye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan her biri için 8'er aydan 6'şar yıla ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU: "KENDİMİZİ ENKAZ ALTINDA BULDUK"

Duruşmada söz alan apartman sakinlerinden Ahmet Altun, gece patlama sesiyle uyandıklarını, üzerlerine tuğla parçaları düştüğünü ve kendilerini enkaz altında bulup kendi imkanlarıyla çıktıklarını belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Duruşmaya katılan diğer 34 mağdur da Osman Ç.'den şikayetçi olduklarını beyan ederek sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)