Boğaziçi Üniversitesi'nin efsane hocası hayatını kaybetti

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Say, Boğaziçi Üniversitesi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"EFSANE HOCAMIZI KAYBETTİK"

Sosyal medya paylaşımında üzüntüsünü dile getiren Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Ersoy için "Efsane hocamız" ifadesini kullandı. Vefat haberini paylaşan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Efsane hocamız Prof. Dr. Uğur Ersoy'u kaybettik. Keşke 91 yaşında hala görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısında o muameleyi görmeseydi. Hak ettiği saygıyla anılacak."

İMO’DAN TAZİYE MESAJI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Prof. Dr. Uğur Ersoy’un vefatının ardından yayımladığı mesajda, Ersoy’un Oda tarafından düzenlenen çok sayıda bilimsel etkinlikte görev aldığını belirtti.

İMO açıklamasında Ersoy’un kongre ve sempozyumların düzenleme kurullarında yer aldığı, hazırlanan rapor, görüş ve önerilere önemli katkılar sunduğu ifade edilerek, “Mesleğimizin duayen ismi, hocaların hocası Uğur Ersoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.

Açıklamada, Ersoy’un ailesine, yakınlarına ve İMO camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

UĞUR ERSOY KİMDİR?

1932 yılında Mersin’de dünyaya gelen Uğur Ersoy, inşaat mühendisliği alanındaki akademik çalışmalarıyla uzun yıllar Türkiye’deki mühendislik eğitimine katkı sundu. Kariyerinin büyük bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde geçiren Ersoy, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde de görev yaptı.