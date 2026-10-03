Beyoğlu'ndaki gece külüplerine operasyon! 10 mekan kapatıldı

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam operasyon ilçedeki içki satışı yapan mekânlara operasyon düzenlendi. Turistleri dolandırdığı öne sürülen işletmelere ceza kesildi. İktidar medyasından Sabah, operasyonun gece kulüplerine yapıldığını duyurdu.

10 MEKAN MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu'nun kalbi İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekânlarına yönelik operasyonda, 610 kişiye GBT yapılırken 11 kişi de gözaltına alındı. Yüksek hesap iddiasıyla 10 mekân mühürlendi.

Operasyona vergi denetim ekipleri de katıldı. Eksiklikler tespit eden vergi denetimcileri, 725 bin lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınanların drone ile tespit edildiği aktarıldı.

DİLENCİLER, HANUTÇULAR VE YASADIŞI OTOPARKÇILARA DA OPERASYON

Çalışmalarda dilencilik, çocukların dilendirilmesi, turistlere yönelik ısrarcı satış, hanutçuluk ve izinsiz otoparkçılık faaliyetleri kontrol edildi.

Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Dilendirildiği tespit edilen 25 çocuk için de gerekli işlemler başlatıldı.

Hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişiye idari işlem uygulanırken, bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 iş yeri kapatıldı.

Yasal yetkisi olmadan araçlara park yeri gösterip vatandaşlardan ücret istediği belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.