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Halk TV Türkiye Balıkesir’de çayda erkek cesedi bulundu

Balıkesir’de çayda erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çayda erkek cesedi bulundu. 51 yaşında olduğu tespit edilen Demirbilek'in ölüm nedeni bilinmiyor.

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Balıkesir’de çayda erkek cesedi bulundu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı’nda 51 yaşındaki Ahmet İlhan Demirbilek’in cansız bedeni bulundu. Demirbilek’in kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi’ndeki Zeytinli Çayı’nda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çaydaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 51 yaşındaki Ahmet İlhan Demirbilek olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Demirbilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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