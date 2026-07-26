Bakan Yusuf Tekin kendisini izleyen gazetecilere iPad hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için geldiği Erzurum'da basın bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Erzurum'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Tekin, bakanlığın eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısının ardından, programa katılıp kendisini izleyen gazetecilere iPad hediye etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, gazetecilere içerisinde iPad ve anahtarlık gibi hediyelerin bulunduğu bir paket takdim edildiği görüldü.

BAKANDAN HEDİYE TABLET

Programa katılan gazetecilerden bazıları, hediyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Paylaşımlardan birinde şu ifadeler yer aldı:

"24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle biz basın mensuplarına gösterdiği zarif jest için Saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı hediyeler, basının emeğine ve sorumluluğuna verilen değerin en güzel göstergesidir. Sayın Bakanımıza, ülkemizin eğitim yolculuğunda daima sağlık, güç ve başarı diliyorum. Dualarımız sizinle."

FİYATI MERAK KONUSU OLDU

Paylaşımda hediye edilen iPad'in fotoğrafı da yer aldı.

Fotoğraflarda yer alan tabletin fiyatının 20 bin lira ile 45 bin lira arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.