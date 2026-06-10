Bakan Akın Gürlek 'çıplak arama' sorusuna yanıt vermedi

İBB davası tutuklusu Fatoş Pınar Türker'in ses getiren açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "çıplak arama" sorusu soruldu. Gürlek soruya yanıt vermedi.

İBB davasının dün görülen 47. duruşmasında, Medya A.Ş.’nin tutuklu Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi. Türker'in yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatması kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Türker'in beyanlarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "çıplak arama" sorusu yöneltildi. Bakan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Medya A.Ş.’nin tutuklu Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker dünkü İBB davası duruşmasında çıplak arama uygulamasına maruz kaldığını açıkladı.

Türker şöyle konuştu:

"‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım ama üstümü çıkarmanın… Zaten çıplağım, ne kontrolü yapacaksın? Yine de kontrol yaptı. ‘Tamam, üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Peki, gidebilir miyim?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Eşofmanını da indir.’ İndirdim. ‘Çamaşırını da.’ ‘Nasıl yani?’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Ondan sonra da: ‘Burada utanan varsa çıkabilir’ dedi. Ben utanmıyorum. Ama insanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın. Ben utanmıyorum. ‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Bacaklarını aç, arkanı dön, eğil…’ Sonra: ‘Tamam’ dedi. Halbuki biz ne olduğunu anlamıyoruz."

Türker'in açıklamalarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin 2025 yılında yaptığı resmi açıklamayı yeniden paylaştı. Açıklamada, işlemlerin mevzuata tam uyumla gerçekleştirildiği öne sürüldü.