Avcılar'da asfalt kamyonu alt geçide düştü

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Avcılar'da virajı alamayan asfalt kamyonu, alt geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 03.30 sularında D-100 Karayolu'nun Ambarlı yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonunun sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için alt geçit yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilirken, kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden araç geçişine açıldı. (DHA)