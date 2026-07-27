Arının şah damarından soktuğu genç esnaf öldü! Bu belirtilere sakın göz yummayın

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arı sokmasının ardından fenalaşan 29 yaşındaki Melih Ertekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arı, Ertekin'in şah damarından soktu.

Kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Ertekin’i, iki gün önce Güngörmez Mahallesi’ndeki ahırında hayvanların bakımıyla ilgilendiği sırada arı soktu. Arının boyun bölgesinden soktuğu belirtilen Ertekin, fenalaşması üzerine yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada bir gün tedavi gören Ertekin, durumunun ağırlaşması üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ertekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. (DHA)

ARI SOKMALARINDA HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ? NE YAPMALI?

Arı sokmaları, bazı kişilerde anafilaksi olarak adlandırılan ağır alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Özellikle yüz, dil, ağız ve boğaz çevresindeki sokmalar, solunum yollarında şişmeye neden olabileceği için daha büyük risk taşıyor.

Sokmanın ardından nefes darlığı, yüzde veya dudaklarda şişme, baş dönmesi, tansiyon düşmesi, yaygın döküntü, hırıltılı solunum ya da bayılma hissi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı.

Daha önce arı sokmasına karşı ciddi bir reaksiyon yaşanmaması, ilerleyen dönemlerde alerji gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Arı iğnesinin ciltte kalması durumunda ise iğnenin mümkün olduğunca hızlı çıkarılması gerekiyor.

Şişliğin kısa sürede geniş bir alana yayılması, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, mide bulantısı veya bilinç kaybı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.