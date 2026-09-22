Ankara'da sağanak felaketi: Yol çöktü araçları su bastı
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafiği olumsuz etkiledi. Keçiören'de yol çöktü.
Başkentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI
Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
KEÇİÖREN'DE YOL ÇÖKTÜ
Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisiyle belediyenin çalışma yaptığı yol çöktü. Çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.