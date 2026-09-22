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Halk TV Türkiye Ankara'da sağanak felaketi: Yol çöktü araçları su bastı

Ankara'da sağanak felaketi: Yol çöktü araçları su bastı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafiği olumsuz etkiledi. Keçiören'de yol çöktü.

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Başkentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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KEÇİÖREN'DE YOL ÇÖKTÜ

Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisiyle belediyenin çalışma yaptığı yol çöktü. Çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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