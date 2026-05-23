Ankara'da korkunç kaza! Üst geçide tır çarptı
Ankara'da Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde tırın çarptığı üst geçit yıkıldı. Arkadan gelen 2 aracın da karıştığı kazanın ardından 3 kişi yaralandı.
Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde ilerleyen tır üst geçide çarptı. Tırın çarptığı üst geçit yıkıldı.
Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı. Arkadan gelen 2 aracın da karıştığı kazanın ardından 3 kişi hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
