Anız yangınlarının sonu gelmiyor: Alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasında bulunan kırsal alanda anız yangını çıktı. Saat 14.40 sıralarında yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ANIZ YANGINI AĞAÇLANDIRMA ALANINA SIÇRADI

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlandırma sahasına sıçradı. 73 personel ile yangının büyümemesi için yürütülen çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

Yangınla ilgili açıklama yapan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Havadan helikopterin yanı sıra alevlere 6 arazöz, su ikmal aracı, 2 dozer, 4 greyder, bekoloder, 2 TOMA, ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri 73 personel ile tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde kırsal alan ve orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum." (DHA)