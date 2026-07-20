Ankara'da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonuna sıçramaması için ekipler harekete geçti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi. Geniş alanda devam eden yangın, ekiplerce havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

Bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

YANGINI ÇIKARAN KİŞİ KAMERADA

Ankara'da otluk alandaki yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde bulunan çakmakla otluk alanları ateşe verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. (DHA-AA)

OT YANGINI NEDEN OLUR?

Yaz aylarında sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle ot yangınları hızla yayılabiliyor. Yangınların en yaygın nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, anız yakılması, cam şişelerin mercek etkisi oluşturması, elektrik hatlarındaki arızalar ve ihmal sonucu yakılan ateşler yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması ve yanıcı maddelerin çevreye bırakılmaması gerektiğini belirterek, küçük bir kıvılcımın bile geniş alanları etkileyen yangınlara dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.