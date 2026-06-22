Ameliyat programları aksadı: İzmir'de hastanelerin sistemleri hacklendi mi?

İzmir’de sabah saatlerinde üç büyük sağlık kuruluşunda yaşanan sistem sorunu, hastanelerde hizmet akışını olumsuz etkiledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kayıt, muayene ve çeşitli sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Yenigün gazetesinde yer alan habere göre özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan kesintinin ameliyat programlarını da etkilediği belirtilirken, sorunun kaynağına ilişkin siber saldırı iddiaları gündeme geldi. Sisteme erişimin tamamen kesildiği öne sürülürken, bazı kaynaklarda hastanelerin siber saldırıya uğradığı iddiaları yer aldı.

Yaşanan aksaklık hastaları mağdur ederken Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi tarafından siber saldırıya yönelik açıklama yapıldı. Genel Sağlık-İş İzmir, açıklamanın devamında bir üniversite hastanesinde bir sistem arızası nedeniyle durumun nasıl bu noktaya geldiği sorulurken şu ifadeler kullanıdı:

"Milyonlarca liralık sağlık yatırımlarının yapıldığı, bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan bir üniversite hastanesinde, tek bir sistem arızası nedeniyle hizmet neden durma noktasına gelmektedir? Bir hastanenin dijital altyapısında yaşanan sorunun, aynı gün içerisinde muayeneleri, ameliyatları ve sağlık hizmetinin işleyişini aksatacak boyuta ulaşması ciddi bir yönetim sorunudur.



Yetkililer yaşanan olayın nedenini, kapsamını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemleri kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşmalıdır. Yaşanan bu kaosun sorumlusu olmayan sağlık emekçileri ise şimdi haklı olarak öfkeli yurttaşların tepkisiyle baş başa bırakılmıştır. Siyasi iktidarın atadığı liyakatsiz yöneticilerin yönetememesinin sonucunda yaşanan sağlık hizmetlerinin aksaması ve yurttaşlarımızın canına gelebilecek zararın faturası yine sağlık çalışanlarına kesilecek olması kabul edilemez. Yetkililer acilen sorunu çözmelidir."

İnternet siteleri arızaların giderilmesi ile kullanıma açıldı.