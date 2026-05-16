Amasra'da 16 yıllık termik direnişi bitti: Danıştay son noktayı koydu!

Bartın ve Amasra halkının doğayı korumak adına onlarca yıldır yürüttüğü kararlı direniş, yargı kanadında zaferle sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, son noktayı koyarak Hattat Holding bünyesinde Amasra ilçesinde inşa edilmesi planlanan termik santralin enerji üretim lisansını geri dönülmez şekilde iptal etti.

16 YILLIK DİRENİŞTELERDİ

Bartın Platformu çatısı altında birleşen yaşam savunucuları, yayımladıkları bildiride adliye koridorlarındaki bu savaşın tam 16 yıldır sürdüğünü ilan etti.

Aktarılan bilgilere göre, söz konusu lisans geçmişte de yargıdan dönmüştü fakat karara imza atan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yatırımı yapacak firmanın üst üste açtığı temyiz davaları, nihai sonucu bugüne kadar geciktirdi.

Dosyanın idare mahkemesi, istinaf daireleri ve Danıştay arasında adeta mekik dokuyan dava dosyası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun son hükmüyle kalıcı olarak karara bağlandı.

"YENİLDİM" DEMİŞTİ AMA VAZGEÇMEDİ

Platform üyeleri, şirket sahibi Mehmet Hattat’ın geçmiş dönemlerde “Bartın Platformu’na yenildim, Amasra’da termik santral yapmaktan vazgeçtim” şeklinde basına yansıyan itiraflarını hatırlattı.

Buna rağmen şirket yetkililerinin mahkeme kararlarına karşı hukuki boşlukları ve itiraz süreçlerini kullanarak vakit kazanmaya çalıştığını belirten çevreciler, projenin ısıtılarak yeniden bölge halkının önüne getirilme riskine karşı tetikte beklediklerini ifade etti.

KUŞAKLAR BOYU SÜREN ÇEVRE MÜCADELESİ

Açıklamada, Bartın Platformu’nun yeni bir hareket olmadığı, 2010 yılından bu yana devam ettiği “Termiksiz Yaşam Mücadelesi”nin, Bartın ve Amasra halkının 1990’lı yıllardan beri devam eden çevre mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı.